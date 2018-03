Decretada prisão de jovem que atropelou 2 A Justiça decretou anteontem a prisão temporária do estudante Paulo César de Oliveira Carneiro, de 19 anos. Ele é suspeito de atropelar e matar Rafael Gomes de Freitas e de ferir gravemente o amigo dele Vinicius Elias Mauri, ambos de 22 anos, no Jardim Marajoara, zona sul de São Paul, na madrugada de sábado. Ele deve ser indiciado por homicídio doloso. Carneiro fugiu sem prestar socorro e, até as 20h de ontem, não havia se apresentado.