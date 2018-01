Decretado toque de recolher em bairro de Embu Supostos traficantes de drogas decretaram toque de recolher hoje cedo na região dos Jardins Tereza e Vazame, no município de Embu, na Grande São Paulo. Cartazes confeccionados com folhas de caderno foram afixados em estabelecimentos comerciais com o alerta. A Polícia Militar enviou viaturas para apurar a informação. No final da noite deste domingo a base da 2ª Companhia do 25º Batalhão da PM, na Avenida Rotary, no Jardim Tereza, foi atingida por tiros disparados por vários homens armados que ocupavam um Gol branco e uma moto Honda. Os atiradores, que fugiram, conseguiram perfurar um dos vidros da base e as paredes. Uma faixa do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi jogada pelos bandidos. Nenhum policial militar ficou ferido.