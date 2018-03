D&D: decoradores e executivos Na mesa: praça de alimentação reúne fast foods e bons restaurantes. Na moda: aproveite e veja as tendências de decoração da casa e do escritório O D&D é voltado para a decoração e o design de interiores, mas existe um outro público, que não o de arquitetos e decoradores, que frequenta o local. Durante o almoço, visitantes de terno e gravata invadem o espaço, atraídos pela praça de alimentação, que é pequena, com pouco mais de 400 lugares, mas charmosa, com luz baixa e cadeiras aconchegantes. No menu, restaurantes tradicionais, como o Andiamo e o Barbacoa. Aviso aos pais: não é lugar para crianças. Não há cinema nem parques. A única concessão é um fraldário bonitinho. Fundação: 31/8/1995 Área: 23.473m2 Lojas: 92 Salas de cinema: não tem Vagas: 2.000 Estacionamento: R$ 10 (3 horas) Av. das Nações Unidas, 12.555, Brooklin Novo, 3043-9000. 10h/22h (sáb., 10h/20h; dom., 12h/19h). www.dedshopping.com.br