Defeito em cabo de transmissão no Rio deixa Leblon sem luz

Moradores do bairro do Leblon, na zona sul do Rio, estão sem energia elétrica desde a tarde desta segunda-feira, 23. Segundo a Light, a empresa detectou um defeito em um dos cabos da rede subterrânea, responsável por 12 mil clientes.

A companhia destacou que 45 equipes trabalham para restabelecer o serviço. A Light não soube informar qual a previsão para a normalização do fornecimento de energia.