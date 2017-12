Defensoria atende famílias das vítimas A Defensoria Pública do Estado de São Paulo informou ontem que pode prestar assistência jurídica a todos aqueles que perderam parentes ou foram desalojados das casas onde moram por causa do acidente com o vôo 3054. As famílias sem condições para arcar com os custos de advogados podem entrar em contato com a Defensoria pelo telefone (11) 3104-7152 ou pelo site. A atribuição constitucional da Defensoria é garantir a pessoas carentes o acesso à Justiça.