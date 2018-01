Defensoria Pública do RJ amplia atendimento telefônico no plantão judiciário

SÃO PAULO - A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro inicia nesta quarta-feira, 29, a ampliação do horário de atendimento telefônico com plantão de 24 horas no 129, telefone da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC).

A população de todo o estado do Rio de Janeiro terá a oportunidade de tirar dúvidas sobre documentação e procedimentos necessários sem ter que se deslocar até o prédio do Tribunal de Justiça. O serviço é gratuito.

O novo atendimento acontecerá das 18h às 9h e deve se concentrar em casos de emergência e urgência, principalmente os relacionados a internações nas redes privada e pública de saúde e prisões. Nos sábados, domingos e feriados o funcionamento será 24 horas. Além do serviço telefônico será mantido o atendimento presencial pelos defensores públicos no prédio do Tribunal de Justiça, durante o plantão judiciário.

As demais informações, como funcionamento dos núcleos da Defensoria, agendamentos e consultas sobre processos continuam a ser realizadas no horário normal de funcionamento da CRC, ou seja, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 18h, através do telefone 129 ou do e-mail crc@dpge.rj.gov.br.

A Central de Relacionamento com o Cidadão foi criada em 2007 e, desde outubro de 2011, o serviço 0800 foi substituído pelo número 129. Por mês, são atendidas, em média, três mil ligações. Em 2011 foram realizados mais de 34 mil atendimentos.