Defesa Civil alerta para chuva no Sudeste e Centro-Oeste A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou para chuvas fortes nesta terça-feira no Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A secretaria afirmou que a população deve evitar áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Segundo a secretaria, pode haver risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras em algumas regiões do Sudeste, pois devido às chuvas freqüentes, o solo está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamento. As informações do Centro de Previsão de Tempo (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) serviram de base para os alertas enviados ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os Estados de Mato Grosso, de Goiás e de Mato Grosso do Sul tiveram seus alertas baseados em informações do Inmet.