Defesa Civil alerta para chuvas fortes em 12 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou nesta sexta-feira yna alerta de chuva forte às defesas civis de 12 Estados, que envolvem todas as regiões do País,. Para a região Norte, a previsão indica fortes condições de chuva nos Estados de Rondônia, Amapá e Pará. A Sedec alerta ainda para risco de temporais e descargas elétricas no sudeste e litoral do Amapá e no nordeste e leste do Pará. Em Rondônia, a chuva permanece até sábado e deve vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 50 km. No Nordeste, a chuva atinge, ainda nesta sexta, os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. No centro-norte do Piauí e do Maranhão, a Sedec informa que a chuva virá acompanhada de rajadas de vento entre 40 km e 50 km. Na região Centro-Oeste, na sexta e sábado, chove no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km acompanham a chuva. No Mato Grosso do Sul, a chuva continua até domingo, 11. No Estado de São Paulo, entre sexta e domingo, as áreas de instabilidade trazem chuvas à capital. Há risco de temporais acompanhados de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 km. Nesta sexta, o alerta vale para as regiões sul, centro, oeste e região metropolitana de São Paulo. No sábado, a chuva atinge o centro-sul e oeste paulista. No domingo, o alerta é válido para todo o Estado. Na região Sul, a chuva será acompanhada no Paraná de rajadas de vento entre 50 km e 60 km. No sábado, a chuva e os ventos fortes atingem, também, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.