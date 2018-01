Defesa Civil alerta para chuvas fortes em 5 Estados e no DF A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, divulgou boletim ontem, alertando para a possibilidade de ocorrerem chuvas fortes entre hoje e segunda-feira em Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e para o Distrito Federal. Segundo a Defesa Civil, dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indicam possibilidade de que chuvas com descargas elétricas e ventos de 40 a 60 km/hora possam atingir áreas isoladas de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, no centro e sul do Espírito Santo, no oeste, centro, sul e triângulo mineiro e no Distrito Federal. "A Sedec recomenda que a população evite a permanência em baixadas, zonas ribeirinhas, morros e encostas. Além disso, deve evitar trafegar em ruas sujeitas a alagamentos localizados. As defesas civis estaduais podem orientar o cidadão sobre como se proteger de eventos meteorológicos potencialmente danosos", informa o boletim.