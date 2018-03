Defesa Civil alerta para deslizamentos e enchentes em SP As fortes chuvas que devem ocorrer até a próxima terça-feira no Vale do Paraíba, conforme previsões do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), de Cachoeira Paulista, levaram a Defesa Civil do Estado a emitir um boletim de alerta para os municípios da região, informando sobre o alto risco de ocorrência de deslizamentos de terra e enchentes. Os municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal, Guaratinguetá, Piquete, Potim e Roseira são os que mais oferecem riscos. O próprio Cptec emitiu alerta semelhante para as defesas civis da região e de outras localidades do Estado. Em Paraibuna, depois de declarar estado de emergência, a prefeitura está realizando uma série de obras de emergenciais, trabalhando em quatro frentes na tentativa de solucionar os problemas. O prefeito José Loureiro disse que vai pedir ajuda financeira do Estado, pois o prejuízo estimado chega a R$ 600 mil desde o final do ano passado, quando as chuvas atingiram a cidade. Em Campos do Jordão, quatro famílias do bairro Santo Antonio foram removidas por estarem em área de risco. Na sexta-feira, uma quinta família, do bairro Vila Albertina, também foi removida. Em 72 horas, o índice pluviométrico na cidade acumulou mais de 80 milímetros, chegando a 73,6 milímetros, na sexta-feira. A rodovia SP 50, estrada que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, está com problemas para o tráfego de veículos por causa da lama que se espalha pelo seu leito e algumas pequenas barreiras. Na cidade, um bairro com 30 casas foi considerado área de risco e está sendo monitorado pela Defesa Civil local. Por enquanto, apenas uma família está desabrigada.