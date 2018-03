Defesa Civil alerta para fortes chuvas em sete Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou hoje para chuva forte, já nesta segunda, no Mato Grosso do Sul e oeste, centro e norte de São Paulo. Na terça-feira a chuva persistirá no norte de São Paulo e, até quarta, a chuva atinge o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e regiões de Minas Gerais, como Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Alto São Francisco. Segundo a Sedec, a chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 km/hora no Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesta segunda, a chuva deve vir acompanhada de rajadas de vento de até 60km/hora e de descargas elétricas no sul do Mato Grosso e sul de Goiás e, na terça, o alerta é válido para o leste do Mato Grosso e todas as regiões de Goiás. A Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta-se, também, para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras.