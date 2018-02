Defesa Civil alerta para temporais em 12 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta às defesas civis de 12 Estados das regiões Norte e Nordeste, quanto à possibilidade de temporais entre esta sexta-feira, 23, e sábado, 24. Ainda nesta sexta, áreas de instabilidade tropicais mantêm as condições de chuva no Amapá, Pará e Tocantins. No centro-oeste do Tocantins, em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de raios. No próximo sábado, 24, o temporal permanecerá nos Estados do Amapá e Pará. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de descargas elétricas no leste e norte do Amapá e no nordeste, centro-leste e sul do Pará. Já no Nordeste, nesta sexta, e no sábado, áreas de instabilidade manterão as condições de chuva em todos os Estados da região. Em alguns momentos, a chuva poderá ser forte, acompanhada de raios, principalmente, no centro-norte do Piauí e Ceará; no Recôncavo Baiano e no leste da Bahia; e no centro-norte do Maranhão. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).