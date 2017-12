Defesa Civil alerta para temporais em sete estados, inclusive SC

A ocorrência de temporais deve continuar até esta quarta-feira, 26,em sete estados: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná e Santa Catarina, onde as chuvas já dezenas de mortos vítimas e deixaram milhares de desabrigados. O alerta é da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, que já enviou a informação para as desfesas civis desses Estados. Veja também: Chuva deixa 137 mil residências sem luz Defesa Civil abre conta para doações 'Em 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai Blog ajuda moradores afetados Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação A Sedec recomenda à população que evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Atualizada às 18h15