Defesa Civil alerta sobre chuvas fortes em oito Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil alertou oito Estados sobre a ocorrência de chuvas fortes, entre hoje e sexta-feira, no sudoeste de Minas Gerais; no sul, no oeste e no centro do Estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital fluminense; no sul, no centro, no oeste e no leste de Mato Grosso; no sul, no centro e no oeste de Goiás. Em Santa Catarina, a frente fria provoca chuva forte, de hoje a sexta-feira, do meio-oeste ao litoral catarinense, e há a possibilidade de chuva de granizo. As defesas civis de São Paulo, Paraná e do Mato Grosso do Sul também foram avisadas sobre a ocorrência de chuva forte em áreas isoladas do Estado de São Paulo, no norte, no leste e no centro do Paraná e no norte, no centro e no leste do Mato Grosso do Sul, entre amanhã e sexta. A Defesa Civil alertou para o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e escorregamentos de pedra, e orienta a população a buscar abrigo em lugares protegidos de raios e ventos. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).