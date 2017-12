Defesa Civil de SC concentra esforços no Morro do Baú

A Defesa Civil de Santa Catarina informou nesta sexta-feira, 28, que vai concentrar esforços no Complexo do Morro do Baú, uma das áreas mais atingidas pelos temporais no Estado. De acordo com técnicos que analisam as condições do solo na região, podem ter ocorrido no local até 4 mil deslizamentos de terra, provocados pelo grande volume de chuva do último fim de semana. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A maioria dos 20 helicópteros a serviço da Defesa Civil do Estado vai operar na área que, de acordo com o órgão, é a que mais preocupa policiais militares e civis, bombeiros e integrantes das Forças Armadas e da Força Nacional. Segundo o informativo, policiais militares trabalham a pé no Morro do Baú desde a última segunda-feira, ajudando a população a encontrar locais seguros para ficar. Um total de 70 pilotos e tripulantes sediados na base aérea montada no município de Navegantes já realizou mais de 110 horas de vôo, sobretudo para a distribuição de medicamentos, alimentos, água potável e material de limpeza.