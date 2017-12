Defesa Civil de Teresópolis interdita 541 imóveis

RIO DE JANEIRO - A Defesa Civil de Teresópolis informou nesta sexta-feira, 13, que interditou 541 imóveis em uma vistoria em 720 unidades nos principais lugares atingidos pelas chuvas da última sexta-feira, 6.

O temporal deixou cinco mortos e 24 feridos na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. A estimativa do órgão é que existam 1.890 pessoas desalojadas (população em casa de parentes e amigos). Segundo a prefeitura, 274 pessoas permanecem abrigadas em pontos de apoio.

Durante a vistoria, a Defesa Civil e o Ministério Público observaram construções irregulares em encostas e margens de rio e invasões de áreas de preservação ambiental.

A vistoria teve o objetivo de acompanhar as ações do Poder Público no atendimento às vítimas e a situação dos 37 bairros da zona urbana e das sete localidades do interior atingidos pela enxurrada. encontraram construções irregulares em encostas e margens de rio e invasões de áreas de preservação ambiental.