Defesa Civil do Recife interdita 12 casas após deslizamento

A Defesa Civil do Recife interditou neste domingo, 20, doze casas na comunidade de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura. A interdição foi provocada pelo deslizamento de uma barreira no início da manhã, após o transbordamento de um reservatório da Compesa localizado nas proximidades da rua Itaimbó.

De acordo com a Defesa Civil do município, não houve vitimas e as famílias estão sendo encaminhadas para a casa de parentes.

Mesmo com a diminuição das chuvas, a Defesa Civil orienta as pessoas que moram em áreas de risco para ficarem atentas e saírem de suas casas assim que as chuvas intensas voltarem.