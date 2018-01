Defesa Civil libera 5 das 18 casas afetadas A Defesa Civil de Diadema, no ABC paulista, liberou ontem 5 das 18 casas interditadas após o incêndio no depósito da Di-All Química e Distribuição, na sexta-feira. Moradores reclamam do cheiro e da fuligem. No depósito, restaram 600 tonéis, alguns carregados, que começaram a ser retirados anteontem. Até ontem, foram recolhidos 240 tambores.