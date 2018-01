Defesa Civil tem novo responsável no Rio A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio informaram ontem que o coronel Luís Guilherme Ferreira dos Santos é o novo superintendente operacional da Defesa Civil. Ele substitui Djalma Souza filho, afastado do cargo depois da denúncia de que parte dos donativos enviados ao Estado para ajudar desabrigados pela chuva foi queimada. A irregularidade ocorreu no 21º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), em São Cristóvão.