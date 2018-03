Defesa de Suzane vai pedir ao TJ para separar julgamento A defesa de Suzane von Richthofen vai entrar nesta terça-feira, 4, com um pedido de habeas-corpus no Tribunal de Justiça (TJ) para tentar garantir que o julgamento da jovem seja separado dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, segundo um dos advogados dela, Mário Sérgio de Oliveira. A decisão acontece após o juiz Alberto Anderson Filho, do 1º Tribunal do Júri, negar o pedido inicial feito pela defesa. Em princípio, o júri dos três está marcado para o dia 17. Suzane e os irmãos Cravinhos são acusados de duplo homicídio triplamente qualificado. As vítimas, Manfred e Marísia, eram pais dela. O casal foi morto a pauladas, enquanto dormia, em outubro de 2002. Argumentos conflitantes Os advogados de Suzane argumentam que, como as defesas usam argumentos conflitantes - ela diz que foi influenciada pelos Cravinhos e eles a acusam de ser a mentora do crime -, o julgamento precisa ser separado. Nesta segunda, 3, a defesa de Suzane também entrou com pedido de habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para que ela espere o júri em liberdade. Segundo os advogados Mário Sérgio de Oliveira e Mauro Otávio Nacif, não há motivos para manter a jovem presa porque ela não vai fugir e tem colaborado com a Justiça. Júri Suzane, seu ex-namorado Daniel e o irmão dele, Cristian Cravinhos, confessaram ter matado os pais dela, Marísia e Manfred von Richthofen, a golpes de barra de ferro, na casa em que a família vivia, em outubro de 2002. Os três foram denunciados pelo Ministério Público por crime de duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. O julgamento dos três estava marcado para 5 de junho e foi adiado, na ocasião, para 17 de julho, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.