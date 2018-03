Defesa entrega lista de 20 novas testemunhas A expectativa é que a delegada Renata Pontes, do 9.º DP, receba hoje mais testemunhas encaminhadas pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, que na última semana entregou lista com mais de 20 nomes. Nessa relação estão amigos de Cristiane, irmã de Alexandre, que estavam com ela em um bar da zona norte quando ela recebeu a notícia de que "algo ruim" havia acontecido com a sobrinha. Um funcionário do bar afirmou ter ouvido Cristiane dizer que o irmão teria feito algo errado. Ela nega ter dito isso e, segundo os advogados, os amigos corroboram essa versão. Na lista, estão mais moradores do Edifício London, na zona norte, onde ocorreu a morte da menina, que deverão afirmar à polícia que o prédio é inseguro. A polícia também espera receber, no começo desta semana, os laudos que apontarão as causas da morte e outros exames sobre a cena do crime. Na tarde de ontem, a polícia ouviu o depoimento de uma moradora do 4.º andar do Edifício London. Após três horas na delegacia, ela disse aos jornalistas: "Eu não ouvi briga nenhuma. Estava na rua, cheguei depois." Até agora, 49 testemunhas prestaram depoimento.