Defesa indica lista de 32 testemunhas A defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, em 29 de março, protocolou ontem no Fórum de Santana lista com 32 testemunhas para serem interrogadas pela Justiça. Cada acusado tem direito a 16 testemunhas - os advogados não revelaram a identidade deles, mas sinalizaram que o médico-legista George Sanguinetti e a perita criminal Delma Gama devem ser convocados. Os depoimentos das 16 testemunhas da acusação estão marcados para 17 e 18 de junho.