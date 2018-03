Definição sobre cargo de promotor sai dia 29 O Órgão Especial do Ministério Público Estadual adiou para dia 29 o julgamento do promotor Thales Ferri Schoedl, que pode ser afastado definitivamente da instituição por ter matado a tiros Diego Mendes Modanez e Felipe Siqueira de Souza, em 2004. Ele seria julgado ontem, mas a secretaria do MP não repassou aos integrantes do Órgão Especial todos os documentos do processo. Familiares das vítimas criticaram o adiamento e temem que Schoedl seja julgado pelo crime com foro privilegiado no Tribunal de Justiça.