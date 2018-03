Deic prende bando acusado de roubar cigarros em SP Cinco homens acusados de roubar cargas de cigarros foram detidos na manhã desta sexta-feira, 12, na favela da Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Policiais da 1ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) chegaram ao local após seguir dois homens, que haviam sido flagrados roubando, por volta das 8h30 desta sexta-feira, 12, 2 mil pacotes de cigarros de um veículo da companhia Souza Cruz, na Rua Costa Aguiar, região do Ipiranga, zona sul da capital. Na favela da Vila Prudente, onde estavam mais três homens - supostamente receptores do cigarro -, os policiais recuperaram a carga e encontraram outras caixas de cigarros identificadas. O bando era investigado há 30 dias por praticar crimes às sextas-feiras na região do Ipiranga, geralmente usando um veículo Fiorino de cor branca. Os acusados devem responder por roubo e receptação de carga.