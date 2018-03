Delegacia em Itajaí, SC, é atacada a tiros na madrugada

ITAJAÍ - Uma delegacia de polícia em Itajaí, SC, foi atacada a tiros na madrugada deste sábado, 30, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Não houve feridos no incidente, que ocorreu por volta de 2h30.

Ainda segundo a SSP-SC, este foi o sexto ataque realizado contra prédios públicos no Estado desde o dia 31 de março, há menos de um mês. Segundo o tenente-coronel Amorim, da SSP-SC, policiais notaram a aproximação de quatro pessoas em duas motos. Os suspeitos pararam os veículos diante da delegacia e efetuaram cerca de 25 disparos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cápsulas eram de revólver calibre 38 e de uma pistola. No momento do ataque cinco pessoas estavam na delegacia. Além do delegado e de uma escrivã, três policiais estavam no local. Eles reagiram, mas os autores dos disparos conseguiram escapar.

Investigação

Uma força-tarefa das polícias civil e militar, além de órgãos de inteligência do governo, foi montada para investigar e combater os ataques.

Uma das hipóteses, segundo a SSP-SC, é a de que a ordem para os atentados tenha partido de dentro da penitenciária de Florianópolis. O motivo seria uma represália ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas.