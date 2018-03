Delegada é morta a tiros pelo ex-namorado em Guarulhos

A delegada Denise Quioca, que estava de plantão nesta madrugada de quinta-feira, 23, no 1º Distrito Policial de Guarulhos, na altura do nº 244 avenida Monteiro Lobato, na Vila Miriam, região central da cidade, foi morta com vários tiros, dentro da sala dela, pelo ex-namorado e ex-policial civil Fábio Agostino Macedo, de 33 anos.

Armado com duas pistolas, o assassino entrou no distrito, foi até a sala da vítima, e, durante a discussão, teria descarregado as duas armas contra a delegada, que morreu no local. Sem resistir, Fábio se entregou aos policiais subordinados à delegada e já está na carceragem. Segundo um policial militar, Denise era casada com um oficial da PM e já havia registrado, contra o ex-namorado, várias queixas de ameaça.