Delegado da PF é absolvido no caso Anaconda

A Anaconda inaugurou uma era de operações espetaculares da PF, no primeiro ano do governo Lula. A investigação mirava suposto esquema de venda de sentenças judiciais. O principal acusado foi o juiz Rocha Mattos.

Bertin foi absolvido da acusação de quadrilha, mas desdobramentos do caso o levaram de novo ao banco dos réus. Há quase 25 anos na PF, Bertin agora pensa na aposentadoria. "Minha carreira acabou em 2003", desabafa. A votação a favor do delegado foi unânime. Os três magistrados - Ramza Tartuce, Louise Filgueiras e Antonio Cedenho - acolheram os argumentos do criminalista Leônidas Scholz, defensor do ex-corregedor. Eles decretaram extinção da punibilidade em dois crimes, prevaricação e corrupção e absolveram Bertin da denúncia por violação.