Delegado da PF preso por sumiço de jóias Washington da Cunha Menezes, ex-chefe da delegacia de Polícia Federal de Marília, os agentes Emerson Luiz Lopes, Emerson Yukio Ide e Celso Ferreira, o advogado Marino Morgato e o empresário Josph Abdul Massih foram indiciados por crime de peculato cometido em 2001. Os policiais, que já estão presos, apreenderam naquela época jóias do ourives Roald Brito Franco. Dias depois, peças no valor de US$ 600 mil haviam desaparecido.