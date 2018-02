Delegado é flagrado dirigindo carro roubado na Bahia O delegado titular da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas da Bahia, com sede em Feira de Santana, Humberto Matos, foi flagrado dirigindo um carro roubado na noite de segunda-feira, 16, em Salvador. Ele deve ser exonerado do cargo na quarta-feira, 18, segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Matos estava com o veículo, um Volkswagen Polo Sedan, na Avenida Paralela, quando o proprietário do automóvel, Antonio José dos Santos, reconheceu o veículo e chamou a polícia. O carro, que tinha sido roubado no dia 19 de março, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador, tinha placa fria, mas Santos notou os itens de personalização do veículo. O delegado defendeu-se afirmando que o veículo havia sido localizado pela polícia de Feira de Santana no dia 22 e que estava levando o carro para ser periciado pelo Departamento de Polícia Técnica da capital - apesar de haver um local para perícia em sua própria cidade. Ele não soube explicar, também, porque não foi feito o registro de localização do automóvel na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, especializada no caso. Segundo a assessoria da SSP, será publicado, no Diário Oficial de quarta-feira, o aviso de exoneração do delegado. Além disso, a Corregedoria da Polícia Civil vai abrir um processo administrativo contra o delegado.