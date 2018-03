Delegado e mais 4 policiais civis são afastados por acusação de tortura no Rio

SÃO PAULO - A chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Martha Rocha, decidiu nesta sexta-feira, 1º, substituir o titular da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo) e afastar os cinco policiais da unidade acusados de tortura. O delegado Rodrigo Oliveira assumiu o cargo.

No início do dia, a delegada havia solicitado um relatório sobre o caso para Corregedoria Interna da Polícia Civil (Coinpol). Com base no documento, entendeu pela remoção dos policiais para a Seção de Pessoal em Situações Diversas, por conveniência disciplinar.

Embora não haja notícia da participação de autoridades policiais no evento, a decisão quanto à mudança da titularidade se deu pois Martha Rocha considerou que o fato apontava para falha de gestão por parte do delegado José Pires Lage, que será removido para a Delegacia Supervisora.

Os policiais são suspeitos de torturarem um funcionário de ferro-velho no último dia 24, na Região do Lagos. Na ocasião, a vítima era pressionada a identificar dois homens como fornecedores de peças de carros roubados para o ferro-velho em que trabalha. O rapaz denunciou o caso à Coinpol e afirmou que os policiais teriam ferido seus órgãos sexuais com um alicate.