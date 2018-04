Delegado é morto a tiros em camping no interior do Paraná

SÃO PAULO - O delegado titular do Departamento de Polícia de Pontal do Paraná, no litoral paranaense, José Antonio Zuba Oliva, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 24. Oliva investigava uma denúncia de que quatro homens estavam armados em um camping de turistas no Balneário Olho D' Água.

De acordo com a polícia de Pontal do Paraná, o funcionário administrativo da delegacia, Adílson da Silva, irmão da dona do camping, fez a denúncia ao delegado. Um cerco policial foi montado no litoral do Paraná para tentar localizar os suspeitos.

Segundo a polícia, ao chegar no local, Oliva, o funcionário e duas inspetoras abordaram uma das barracas onde estariam os suspeitos, quando o delegado foi vítima de uma tocaia. Ele acabou metralhado pelas costas por homens que estavam escondidos em dois carros com placas do Rio de Janeiro e morreu no local. Silva também foi atingido no tiroteio.

O funcionário ficou gravemente ferido na ação e foi levado ao Hospital Regional de Paranaguá. Uma das inspetoras foi rendida e teve a sua pistola roubada. A outra conseguiu fugir e chamar reforço policial. . Os veículos foram encontrados atrás do quartel da Polícia Militar da cidade. Os suspeitos fugiram para dentro de um matagal.

Equipes da Polícia Civil de Curitiba foram enviadas para a cidade para tentar localizar os suspeitos. Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Paraná está fazendo buscas no local. Segundo a polícia de Paranaguá, pelo menos um suspeito foi detido.