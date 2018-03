Delegado mata suspeito de depredar delegacia no Pará

O titular da delegacia de Santo Antônio do Tauá, no Pará, matou a tiros um dos suspeitos de participar da depredação da unidade. No início da tarde desta terça-feira, 7, o delegado Ronaldo Lopes estava em frente ao DP, no centro da cidade, quando um homem teria avançado em sua direção dizendo que iria matá-lo. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Lopes sacou sua pistola 40mm e disparou, acertando um tiro na cabeça do suspeito. O homem ainda foi levado ao hospital da cidade, mas chegou sem vida ao local. Veja também: Moradores depredam delegacia para linchar estuprador no PA De acordo com a polícia, Lopes alegou que agiu em legítima defesa. O delegado foi encaminhado à corregedoria da corporação, em Belém. O corpo da vítima, cuja identificação não havia sido feita até o início da noite, foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Castanhal. Pouco antes do disparo, o suspeito havia sido agarrado por um policial que o reconhecera como um dos acusados de depredar a delegacia pela manhã. Sem algemas, ele se soltou e partiu em direção ao delegado. Ao todo, 20 pessoas acabaram detidas sob suspeita de atacar a delegacia. Eles estariam entre os mais de 100 moradores que quebraram as grades, vidraças e portas da unidade, além de uma viatura. Em meio à confusão, três presos fugiram. O objetivo dos moradores era chegar a Luís Inácio da Silva, de 47 anos, suspeito de matar e estuprar, no domingo, 5, uma menina de oito anos. Luís foi detido na noite de segunda, 6, em uma área de matagal do município com uma criança de 11 anos.