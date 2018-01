Delegado nega acusações e é aplaudido Em entrevista coletiva ontem, na sede do Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), o diretor Everardo Tanganelli, um dos conselheiros da Polícia Civil em São Paulo, voltou a negar as acusações de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro apuradas pelo Ministério Público. O salário de R$ 8 mil seria incompatível com o patrimônio dele, avaliado em R$ 4,5 milhões. "Eu conheço delegados que têm patrimônio (alto) e são trabalhadores. Como também conheço muito promotor que tem patrimônio muito além de seu salário." Ele foi aplaudido por cerca de 50 policiais que acompanharam a entrevista. "Não convoquei ninguém. Isso mostra como sou querido", disse o diretor. Ele também desqualificou o ex-subordinado que o acusa de receber propina, chamando-o de "débil mental" e "drogado".