Delegado pede prisão de PMs suspeitos de extorquir jovem

O delegado da 6ª Delegacia de Polícia da Cidade Nova, Alexandre Braga, pediu na manhã deste domingo ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça prisão temporária por 30 dias do soldado Rodrigo Nogueira Batista, de 30 anos, e do cabo Marcelo Machado Carneiro, de 40. Os dois são acusados de sequestrar, molestar e roubar uma vendedora de 21 anos, moradora do Morro do São Carlos, no Centro do Rio.

No sábado, por volta das 22 horas, o cabo Carneiro foi preso na casa de um parente em Cosmos, na zona oeste da cidade. Na 6ª DP, ele disse que só falará em juízo. O soldado Batista foi preso na tarde de ontem. Os dois foram encaminhados ao 1º Batalhão de Polícia Militar do Estácio onde são lotados e ficarão presos administrativamente por 72 horas.

Em menos de dois meses, este é o terceiro caso envolvendo policiais militares em ações criminosas. Em outubro, o soldado Diego Luis Carvalho Varanda, de 23 anos, foi preso após roubar pedestres e trocar tiros com colegas de farda em um carro roubado. Ele estava acompanhado por dois menores, de 14 e 17 anos, sendo este último, filho de um outro policial militar.

No mesmo mês, os PMs Dennys Leonard Nogueira Bizarro e Marcos de Oliveira Sales foram flagrados por câmeras de vídeo pegando os pertences do coordenador do AfroReggae, Evandro João da Silva, que havia sido baleado por dois assaltantes no Centro do Rio. A vítima agonizou e morreu no local. O Ministério Público estadual ofereceu semana passada denúncia contra os dois por prevaricação e furto qualificado.