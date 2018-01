Delegado vai ao Projac ouvir depoimento de estudante do BBB

O titular da 32.ª Delegacia de Polícia do Rio, na Taquara, Antônio Ricardo Eli Nunes, chegou, na manhã desta terça-feira, 17, aos estúdios do Projac, da TV Globo, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O delegado pretende interrogar Monique Amin, participante do Big Brother Brasil que pode ter sofrido abuso sexual durante a 12.ª edição do programa.

Os agentes vão indagar se a jovem pretende realizar exame de corpo de delito - para isso, ela precisaria deixar o local - e fazer uma denúncia.

Investigação. A Polícia Civil do Rio iniciou uma investigação depois que cenas de Monique e do modelo paulista Daniel Echaniz causaram polêmica na internet. Ambos foram filmados numa cama, sob um edredom e, enquanto o modelo movimentava o corpo de forma ritmada, a estudante parecia dormir, embriagada.

A produção do programa retirou Echaniz do programa na noite de ontem. . Ele deve ser ouvido também hoje na 32.ª Delegacia de Polícia, na Taquara.