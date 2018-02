Delegados se mobilizam por reforma na carreira

Cerca de 100 delegados da Polícia Civil de São Paulo participaram ontem de uma manifestação promovida pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eles reivindicam reestruturação da carreira. A manifestação começou na Praça da Sé e terminou no Largo de São Francisco, diante da sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado. A presidente da associação, Marilda Pansonato, negou que o ato tenha relação com as eleições. "Somos apartidários, defendemos nossa entidade", afirmou.