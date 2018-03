DEM destitui Apolinário por apoio a Mercadante Destituído da liderança do DEM na Câmara Municipal de São Paulo após declarar apoio e voto a Aloizio Mercadante (PT) ao governo do Estado, o vereador Carlos Apolinário afirmou ao Estado que não se sente mais na obrigação de articular apoios a projetos e votações de interesse do governo do prefeito Gilberto Kassab. Disse também que "tudo caminha para votar em Dilma Rousseff" à Presidência.