Demanda por transporte aéreo sobe 16,4% em janeiro, TAM avança

Em destaque, a TAM ampliou seu mercado enquanto a rival mais próxima Gol amargou queda na sua participação. Já a terceira maior empresa do setor, Azul, viu sua fatia no mercado avançar e a WebJet, quarta empresa da indústria, foi a única a sofrer queda na demanda.

Segundo os dados da agência, a TAM encerrou janeiro com participação de mercado de 43,35 por cento sobre 43,03 por cento um ano antes e 43,25 por cento em dezembro. Já a Gol recuou de 41,01 por cento em janeiro de 2010 para 37,27 por cento no mês passado. Em dezembro, a Gol tinha 37,93 por cento do mercado.

Enquanto isso, a Azul avançou de 4,78 por cento para 7,74 por cento, no maior crescimento verificado entre todas as empresas do setor. Em dezembro, a participação da companhia, terceira maior do país, era de 7,48 por cento.

WebJet apurou participação de 5,53 por cento em janeiro, ante 6,61 por cento no mesmo mês de 2010 e 5,07 por cento dezembro. A demanda da empresa no mês passado caiu 2,64 por cento na comparação anual. Já a Trip viu sua fatia no mercado crescer de 1,66 por cento em janeiro de 2010 para 2,51 por cento no mês passado.

Enquanto a demanda da indústria de aviação no Brasil cresceu 16,4 por cento em janeiro na comparação anual, a oferta de lugares em voos pelo país subiu 13,8 por cento, afirma a Anac. TAM aumentou a oferta em 12,31 por cento, Gol em 3,87 por cento e Azul, que atravessa acelerado crescimento desde sua fundação em 2008, praticamente dobrou de um ano a outro, crescendo a oferta em 92,09 por cento em janeiro sobre o mesmo mês de 2010.

No mercado internacional, tanto TAM quanto Gol registraram quedas em suas participações. A TAM caiu de 86,04 por cento em janeiro de 2010 para 85,2 por cento no mês passado, enquanto a Gol passou de 13,93 para 13,35 por cento.

Às 16h24, as ações da TAM subiam 1,16 por cento e os papéis da Gol recuavam 0,89 por cento, enquanto o Ibovespa mostrava avanço de 1,22 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)