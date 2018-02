Demanda por voos da Gol cresce 34% em agosto, receita sobe O tráfego de passageiros da Gol disparou 34 por cento em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, mas teve queda de 3 por cento na comparação com julho, informou a empresa nesta quarta-feira, acrescentando que a receita por passageiro apresentou aumento "substancial" no período.