Demitido dos Correios assume metrô no DF O ex-presidente dos Correios não ficou mais do que dois dias desempregado. Ligado ao PMDB , David José de Matos foi escolhido para a presidência do Metrô do Distrito Federal, cujo governo é do petista Agnelo Queiroz. A queda de David do comando dos Correios foi um dos motivos que levaram à crise entre PMDB e PT no governo federal. Ele foi demitido na terça-feira pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que colocou no lugar Wagner Pinheiro (PT), ex-presidente da Petros.