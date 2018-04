Demora do TSE faz PSD temer deserções

O senador Sérgio Petecão (AC) definiu o trabalho como de "apagar incêndio". Oposição ao governo do PT no Estado, ele conseguiu a adesão de três deputados estaduais e diversos vereadores, mas a insegurança sobre 2012 pode provocar baixas. "Estamos numa ansiedade grande. Estou apagando incêndio, tentando acalmar todo mundo."

O deputado Júlio César, que está deixando o DEM para comandar o PSD no Piauí, confirma a apreensão dos prefeitos e vereadores. "Eles procuram a gente toda hora", contou. Segundo ele, 18 prefeitos e 200 vereadores do Piauí estão a caminho do PSD, mas continuam em seus partidos como "plano B". O deputado José Carlos Araújo (BA) faz relato semelhante. "Tem um bocado de prefeito e vereador preocupado. Os mais ligados a nós vão esperar até o fim do mês, mas tem gente apreensiva."

No DEM, sigla que mais sofreu com a criação do PSD, a aposta é que a nova legenda está fora das próximas eleições. No partido, já se discute o que fazer com quem anunciou a saída e recuar. O presidente do DEM, José Agripino (RN), avisa que a análise será feita caso a caso. "O problema é dos que saíram, não nosso."