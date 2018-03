Denarc apreende 2,5 toneladas de maconha em sítio da Grande São Paulo O Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu duas toneladas e meia de maconha num sítio na Rua Pedro Zacante, Caucaia, em Cotia, na Grande São Paulo. O marceneiro Manoel Marques Filho, de 42 anos, apontado como o responsável pelo armazenamento da droga, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na madrugada de sábado. De acordo com o Denarc, durante as investigações os agentes observaram que o suspeito entrava e saia do local, alternando o uso dos carros. Os investigadores seguiram o marceneiro até um posto de combustíveis na Rodovia Raposo Tavares, onde o suspeito ficou parado por algumas horas. Por volta das 20h de sexta-feira, Marques se encontrou com desconhecidos, que ocupavam uma Montana prata, um Fusca branco, um Gol prata, outro vinho e uma Kombi. O suspeito entrou na Kombi e saiu do posto. Nesse momento, os policiais o seguiram até o sítio. "Ele entrou no sítio com a Kombi e saiu depois de algum tempo com a mesma Kombi", contou o delegado Pascoal Ditura, divisionário da Diap. Seguido novamente, Manoel desconfiou da presença dos investigadores, tentou despistá-los, mas foi interceptado no centro de Caucaia do Alto. Dentro da Kombi estavam sendo transportados oito sacos de maconha. Os policiais retornaram ao posto, mas não localizaram os desconhecidos com os quais o marceneiro havia mantido contato. Preso em flagrante, ele confessou que havia mais entorpecente guardado em uma casa que alugava, no sítio investigado. Ainda segundo o Denarc, a outra parte da maconha estava armazenada em uma das casas da propriedade, local de cultivo de flores para o comércio. O dono do sítio, afirmando desconhecer a existência da droga naquela casa, disse que alocou parte do imóvel para o acusado. Além da maconha e da Kombi, os investigadores apreenderam ainda uma Sprinter branca, dois caminhões e um Gol prata. A operação terminou na madrugada de sábado.