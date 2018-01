Denarc apreende 300 quilos de maconha com casal O motorista Antônio José Gomes, de 37 anos, e a balconista Sílvia Regina Menezes de Souza, de 35 anos, foram presos na noite de terça-feira, 1º, por volta das 20 horas, pelos investigadores da 1ª Delegacia do Núcleo de Apoio e Proteção às Escolas (Nape), do Denarc, em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Ao parar o veículo dos dois para uma revista de rotina, os investigadores encontraram 300 quilos de maconha sendo transportados no banco traseiro. O casal não revelou para quem entregaria o entorpecente.