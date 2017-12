Denarc apreende 85 quilos de cocaína em 2 flagrante em SP Agentes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) estouraram, na noite de quinta-feira, 15, um laboratório de refino de cocaína montado no dormitório de um apartamento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), localizado na Rua Almofada, em Perus, região noroeste da capital paulista. Segundo a polícia, a cocaína refinada no imóvel era distribuída para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na operação, os investigadores apreenderam 60 quilos de cocaína e prenderam um jovem de 25 anos flagrado no momento em que transportava a droga para o Rio. O acusado foi detido em Arujá, na Grande São Paulo. Os demais integrantes do bando, cuja principal base operacional fica em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, já foram identificados. Segundo a polícia, as paredes do dormitório eram anti-ruído, não deixando vazar o barulho das prensas usadas na compactação do pó da cocaína em tijolos. Toda a droga enviada para fora do Estado de São Paulo era trocada por carros e motos. Uma moto Honda CG preta, com placas de Minas, foi apreendida pelos agentes. Os policiais afirmaram que a quadrilha se divide em "células" e que uma delas, já detida, facilitará a prisão das demais. Zona Leste Dois acusados de abastecer traficantes que agem nas imediações de escolas foram presos também pelo Denarc na quinta-feira, 15, no Jardim Grimaldi, na zona leste da capital. Com 25 kg de cocaína, foram presos um lavador de carros, de 19 anos, conhecido por "Gordão", e um caixa de 23 anos, acusado de entregar a droga. Eles negam o tráfico de entorpecentes, mas, segundo a polícia, usavam uma lanchonete como ponto de encontro para a negociação da cocaína.