Denarc prende 5 em desmanche de carros na Mooca Agentes do Denarc prenderam neste sábado, em flagrante, cinco homens num desmanche de veículos na Rua dos Trilhos, na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo. Eles seriam clientes de uma quadrilha especializada em roubo de carros. Automóveis e peças comprados do grupo criminoso eram vendidos numa loja que possuía nos fundos uma oficina, onde ocorria o desmanche. A quadrilha foi descoberta por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) que realizavam uma investigação sobre tráfico de drogas naquela área. A polícia ainda está investigando o paradeiro dos criminosos responsáveis pelo roubo dos veículos. Os suspeitos foram levados para a sede do Denarc, em Pinheiros, zona oeste da cidade. Eles já prestaram depoimento e serão transferidos para um centro de detenção provisória (CDP). Eles foram indiciados por receptação de produtos criminosos e podem pegar até três anos de prisão. O grupo também responderá por formação de quadrilha. Se condenados, podem ter de cumprir mais um ano de reclusão.