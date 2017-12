Dengue: suspensa distribuição de homeopatia em Bebedouro O Departamento de Saúde de Bebedouro, na região de Ribeirão Preto, suspendeu a distribuição do medicamento homeopático, que ocorreria a partir desta quinta-feira, 29, nas unidades de saúde do município. O remédio foi doado por farmácias homeopáticas da cidade, mas na terça-feira, 27, a Vigilância Sanitária do Estado interditou os medicamentos, com a mesma fórmula, que estavam sendo distribuídos em São José do Rio Preto. O produto homeopático atenua alguns sintomas característicos da dengue, como febre e dores nos ossos, olhos e músculos, mas não é uma vacina contra a doença. "Vamos esperar um parecer da Secretaria Estadual da Saúde, mas não existe nenhuma contra-indicação ao medicamento", disse a diretora do Departamento de Saúde de Bebedouro, Maria Francisca Moreira Pires. O risco seria a distribuição do remédio em larga escala e sem receita médica. Bebedouro também vive uma epidemia de dengue, com 976 casos confirmados (dois hemorrágicos, mas com pacientes já recuperados) e 1.538 suspeitos, ainda aguardando os resultados de exames laboratoriais. Neste ano, apenas 225 casos suspeitos foram descartados.