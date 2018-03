'Denise Abreu se contradiz a cada instante', diz relator da CPI

O relator da CPI do Apagão Aéreo do Senado, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), afirmou nesta terça-feira, 21, que é da maior importância a aprovação da quebra de sigilos da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, "porque ela se contradiz a cada instante, mente para nós e mentiu para a juíza quando apresentou um documento que a induziu a liberar o aeroporto de Congonhas". Veja também: Juíza se diz enganada por norma da Anac que liberou Congonhas MP vai investigar norma sem validade da Anac CPI do Senado aprova quebra de sigilos de Denise Abreu Gaudenzi admite irregularidades na Infraero e anuncia trocas Sistema de vôo brasileiro opera no limite, diz sargento Sargento diz que, com motim, controladores se 'defenderam' Relação com aeronáutica está pior, diz controlador de vôo Mulheres protestam na CPI contra prisão de controladores Nesta terça, a CPI do Senado aprovou a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal de Denise e de outros dez diretores da agência. O relator da CPI afirmou, ainda, que vai convidar a desembargadora Cecília Marcondes do Tribunal Regional Federal de São Paulo, que liberou o pouso de determinados tipos de aeronaves no Aeroporto de Congonhas, com base no parecer da Anac. Segundo Torres, o que a comissão quer saber é se ela foi "enganada" pela agência. Cecília autorizou a reabertura da pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, afirmou que se sentiu enganada por Denise. Segundo ela, Denise declarou à CPI do Apagão Aéreo que o documento não tinha validade. Cecília acusa a diretora da Anac de ter agido de má fé e diz que a agência tinha pressa para reabrir a pista de Congonhas. Denise Abreu apresentou pessoalmente à desembargadora a Instrução Suplementar ISRBH 121-189, que proibia o pouso de aviões com um reverso inoperante em pistas molhadas, como garantia de que Congonhas poderia ser liberado para operações com segurança. Apesar disso, Denise afirmou à CPI que o documento não tinha validade de norma e que, portanto, o Airbus da TAM, que não conseguiu frear e causou a morte de 199 pessoas, poderia ter pousado no aeroporto. Investigação Demóstenes informou que a comissão agora passa a fazer uma investigação mais profunda na Infraero e nas pessoas que administravam a empresa. Ele avisou ainda que oportunamente vai chamar o deputado Carlos Wilson, que foi presidente da Infraero durante três anos do governo Fernando Henrique Cardoso, e admitiu que pode pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele. Ainda segundo o senador, de acordo com as últimas informações, não há dúvida de que já é possível o ministro da Defesa, Nelson Jobim, abrir um inquérito contra a diretora da Anac, Denise Abreu, porque, se não houve crime, houve má fé, que pode macular a agência. "Ela (Denise) está ficando numa situação insustentável", avaliou o relator. Na quarta-feira, 22, a CPI vai ouvir Joseph Barati, um dos diretores da Anac, e Carlos Ernesto, o empresário em Ribeirão Preto, que seria beneficiado com a transferência de cargas de outros aeroportos paulistas.