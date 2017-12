Denúncia anônima leva polícia do RJ a traficante da zona norte A partir de uma denúncia anônima, soldados do 16º Batalhão de Polícia Militar prenderam Nilson dos Santos, de 34 anos, acusado de ser gerente do tráfico de drogas na favela Furque Mendes, em Brás de Pina, na zona norte. Ele foi encontrado dormindo num barraco e não resistiu à prisão. Com ele, foram encontradas 23 trouxinhas de maconha, 27 papelotes de cocaína e sete cadernetas com a movimentação do tráfico na região. Ele foi levado para a 38ª Delegacia de Polícia.