Dependência passiva

Agora é que os fumantes passivos vão ver o que é bom pra tosse! De uma hora para outra ficaram sem a cota de nicotina que consumiam regularmente, ainda que a contragosto, na noite paulistana. Foram eles que pediram, mas será que chegaram a refletir sobre a falta que a fumaça do vizinho poderá despertar no organismo dos antitabagistas? Vamos observá-los para ver como se comportam no fim de semana. Se começarem a chupar balas compulsivamente ou se irritarem com qualquer coisa, já viu, né? Não sei se existem estudos sobre a dependência química do fumante passivo, mas é possível que a festa de inauguração da lei antifumo acabe numa tremenda crise de abstinência de gente que nunca fumou. Outro provável efeito colateral da nova lei em vigor: pelos cálculos dos ecologistas de plantão, a quantidade absurda de cinzeiros jogados no lixo por falta de serventia vai levar pelo menos 300 anos para se decompor na natureza. Como se fosse haver natureza daqui a 300 anos. Eu, hein! EVASÃO DE PRIVACIDADE Chegou ao PT a fofoca de que Marta Suplicy está ficando! "Ficando pra trás", comenta-se no diretório nacional do partido. FENÔMENO CIRÚRGICO O Corinthians prepara festa no Parque São Jorge para apresentar a nova barriga de Ronaldo Fenômeno à torcida do Timão. A Fiel está louca para ver o resultado da lipo! Agora vai O choque de ordem da prefeitura do Rio removeu do Largo da Carioca, no centro, um saxofonista de rua que ali tocava havia 25 anos a troco da generosidade dos passantes. Era mesmo o que faltava para a cidade voltar a ser "maravilhosa". Lixão espacial Gás metano em Marte pode ser liberado pelo lixo que a Grã-Bretanha estaria mandando regularmente para o espaço. Parece maluquice, mas os cientistas também não têm nenhuma explicação melhor para o fenômeno. Fenômeno antigo Pesquisadores do Museu Nacional descobriram nas asas do pterossauro estruturas tão complexas quanto a engenharia de sustentação das orelhas do Rivellino. Caça-gripados O próximo passo para garantir a qualidade do ar que se respira em São Paulo deve ser multar quem espirrar em público e prender quem tossir em recinto fechado. No inverno, o ideal seria proibir pessoas gripadas de saírem de casa por pelo menos 40 dias. A cara do dono O presidente Barack Obama já tem quase tantos pêlos brancos quanto Bo, o primeiro-cachorro da Casa Branca. A observação é da sogra do presidente. Papo de doido Entreouvido numa pausa para o cafezinho no Senado: "Você já reparou como o Mão Santa está fisicamente cada vez mais parecido com Napoleão Bonaparte?" Eu, hein!