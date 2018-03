Depoimento de Vaccari no Senado é adiado O depoimento do tesoureiro do PT e ex-presidente da Bancoop, João Vaccari Neto, à CPI das ONGs do Senado, que estava marcado para ontem, foi adiado. O presidente da comissão, senador Heráclito Fortes (DEM), remarcou o depoimento para o dia 4 de maio. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados impediram ontem a votação de requerimentos da CPI da Bancoop, adiando a decisão sobre a convocação de Vaccari e do promotor José Carlos Blat para também prestarem depoimento na comissão.